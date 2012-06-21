Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині активно готують школи до нового навчального року, зокрема забезпечують їх сучасним обладнанням, меблями і комп’ютерною технікою, а також ремонтують те, що не встигли зробити до початку занять через коронавірус. Наприклад, харчоблоки у шкільних їдальнях. Попри складну економічну ситуацію у світі й країні, кошти на створення умов для якісного навчання школярів справно надходять і з державного бюджету у вигляді освітніх субвенцій, і з місцевих.
Цьогоріч на умовах співфінансування для шкіл області придбають півтора десятка нових шкільних автобусів, зокрема два — спеціально обладнаних для перевезення дітей з особливими потребами, на суму майже 30 мільйонів гривень. Також десятки мільйонів гривень з бюджетів виділено на придбання STEM-лабораторій, необхідного навчального приладдя для спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів.
Знайшлися в державній скарбниці й майже 40 мільйонів гривень на реалізацію програм «Нова українська школа» та «Спроможна школа для кращих результатів». Окрім того, підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема закупівлю сотні ноутбуків для опорних шкіл та профільних ліцеїв та ремонти на суму майже 25 мільйонів гривень, профінансувала й обласна влада Полтавщини.