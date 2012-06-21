Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Незважаючи на карантинні обмеження та економічну ситуацію в країні і світі на Полтавщині нині спостерігається будівельний бум. Так, окрім відкритих останнім часом в області багатьох нових об’єктів спортивного призначення, в планах міської влади в найкоротші терміни звести багатоповерховий житловий будинок з підземним паркінгом і дитячим садком на місці ринку «Великотирнівський», і ще чотири 10-поверхові житлові будинки місцева будівельна компанія береться звести неподалік залізничного вокзалу «Південний» навколо готельного комплексу «Турист». Про це повідомили на презентації проєкту генерального плану Полтави, що відбулася в Галереї мистецтв.
З метою економії земельної площі та для зручності пішоходів, стали полтавці більше будувати й під землею. Там в основному розміщують сучасні парковки. Так, з’явилася інформація, що такий об’єкт у недалекому майбутньому може з’явитися під Театральною площею. Принагідно розширюють і пішохідні зони вулиць. Наприклад, на сайті міськради розмістили проєкт рішення щодо розширення пішохідної зони вулиці Соборної на ділянці від вулиці Гоголя до вулиці Стрітенської. Якщо за цю ініціативу проголосують на виконкомі міськради, то вже за тиждень-два цю ділянку обгородять.
Повним ходом розбудовуються й території громад у районах. Зокрема тільки за кошти благодійних міжнародних фінансових інституцій, капітально відремонтують і реставрують близько десяти будівель соціального призначення у Диканському, Миргородському, Решетилівському, Шишацькому, Кременчуцькому районах та в містах Миргород і Кременчук.