Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Коронавірусна інфекція на Полтавщині поширюється стрімкими темпами. Станом на 6 жовтня у двох лікарнях Полтави знаходилося на лікуванні 105 хворих та ще дві вагітні жінки перебували під відповідним наглядом у пологовому відділенні. Крім того, 72 хворих, уражених коронавірусною інфекцією COVID-19, проходили стаціонарне лікування в Полтавській обласній інфекційній лікарні.

За словами працівників однієї з лікарень Полтави, 5 жовтня до них за день привезли 7 хворих на цю страшну недугу. Тобто, епідситуація в донедавна благополучному регіоні ускладнюється. Полтава за кількістю хворих всього за якийсь тиждень увійшла до помаранчевої зони адаптивного карантину. Покищо біля половини ліжок, які підготовлені у лікарнях обласного центру для зазначеної категорії пацієнтів, не зайняті.

У червону карантинну зону область може потрапити, якщо зайнятість таких ліжок становитиме 75%. Наразі рівень захворюваності на коронавірус у Полтаві у 2,5 раза вищий за середньо український.

Загалом у лікувальних установах області підготовлено для хворих на коронавірус та з підозрою на нього 1653 ліжок, 1395 ліжок розраховані на використання під час «першої хвилі».