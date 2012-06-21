Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко та Надзвичайний і Повноважний посол Королівства Бельгія в Україні пан Люк Якобс домовилися відкрити у Бельгії офіційне представництво Полтавщини. Таким чином область зможе краще представити у цій країні наш аграрний і промисловий потенціал, а також збільшити кількість міжнародних торгових місій. Також Полтавщина зацікавлена розвивати співпрацю з бельгійцями у сфері освіти, залученні інвестицій. Про це йшлося на зустрічі керівництва Полтавської ОДА з офіційною делегацією бельгійської провінції Ено, яку очолював пан Якобс.
– Приємно , що ми маємо сигнали до продовження співпраці у сфері освіти, аграрному секторі, залученні інвестицій. Ми зацікавлені також у розширенні її кордонів, – зазначив Валерій Головко та розповів гостям про досягнення Полтавщини у сфері органічного землеробства та виробництва молочної продукції.
Очільник області також підкреслив, що в області розвинута металургія. Створені умови для залучення нових інвестицій та появи спільних україно-бельгійських компаній. Завдяки європейським партнерам підприємства Полтавщини здатні швидко підвищити стандарти виробництва продукції, й не тільки у зазначених галузях. Це з одного боку дозволить створити нові робочі місця в області, а з іншого – збільшити експорт українських товарів до країн ЄС.
– Ця співпраця унікальна. У 2005 році я вперше відвідав Полтавщину, це другий візит. Впевнений, що співпраця триватиме й надалі, – сказав Люк Якобс. Він розповів, що ціль його візиту – з’ясувати, як тривала співпраця між нашими регіонами всі ці роки і що буде далі. Він особливо підкреслив, що Україна для нього – країна можливостей.