Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



За останній тиждень на Полтавщині стрімко збільшилася кількість уражених коронавірусом. Найприкріше те, що небезпечна для життя хвороба дісталася й дитячих садочків та освітніх закладів, чимало їх довелося закрити на карантин. Щодоби в освітянському середовищі області фіксують нові випадки захворювання. Через це виші, коледжі, гімназії й навіть деякі школи поступово переходять на дистанційне навчання.

Також у стан готовності №1 переведено лікарні, які готові прийняти хворих на COVID-19. Наразі в області є 1653 ліжка так званої «першої хвилі», майже 150 з них уже зайняті. У Полтаві таких ліжок 230, із них тільки 180 обладнані системами централізованої подачі кисню. Наразі в 5 і 3 лікарнях міста розгортають додаткових 60 ліжок для пацієнтів зазначеної категорії. Половина цих ліжок так звані «провізорські», їх готують для людей з підозрою на коронавірус.

Головною причиною поширення страшної хвороби спеціалісти й представники влади вважають недотримання людьми карантинних вимог. Якщо земляки не схаменуться, й не почнуть виконувати поради лікарів, може статися, що скоро хворих у лікарнях нікуди буде госпіталізувати.