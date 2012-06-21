Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Полтавські виші активно підвищують свій статус і розширюють можливості. Спершу місцевий техуніверситет став політехнікою на кшталт Львівської та Київської, тепер свій статус-кво змінила й Полтавська аграрка, якій розхотілося бути академією, забажалося стати університетом. Хоча, як відомо, не назва забезпечує авторитет закладу, а рівень освітньої підготовки й популярність серед населення.

За офіційними даними, в донедавна Полтавській державній аграрній академії разово здобували освіту більше восьми тисяч студентів. І їхня кількість навряд чи зміниться й після зміни статусу вишу. Просто академія в такий спосіб рятується від приєднання до статуснішого в регіоні вузу, зокрема тієї ж політехніки імені Юрія Кондратюка. А, можливо, й крутішого вишу з Харкова. Тривожні розмови про можливість такого приєднання, у викладацькому середовищі Полтави ведуться вже давно.

Тож віднині в стінах Полтавського аграрного університету готуватимуть не тільки фахівців рідного аграрного профілю, а й супутніх, які затребувані на ринку праці.