Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

Полтава поступово позбавляється рудиментів і атавізмів радянського минулого, зокрема негостинності установ і закладів до людей з інвалідністю. У нових житлових будинках, які зводяться в місті, і в адміністративних приміщеннях створюють усі умови для того, щоб такі громадяни не мали перешкод на своєму шляху. Забезпечити повністю безперешкодний доступ громадянам на візках вирішили і в Полтавській міській раді. Вже у вересні у правому крилі її будівлі встановлять і запустять в роботу спец підйомник для відвідувачів зазначеної пільгової категорії.

Стрілка покажчика вказує на те, що відвідувачі з інвалідністю почуватимуться у будівлі міської ради безперешкодно

Дістатися на другий поверх можна буде наступним чином. Людина на візку під’їжджає до дверей у правому крилі. Натискає на кнопку сигналу, і з будівлі міської ради вийде її працівник, який допоможе людині потрапити на підйомник. Діставшись до першого поверху, людина рухатиметься коридором до ліфта, який підніме її на другий поверх.

Після встановлення спец підйомника, людині з інвалідністю не доведеться долати ці круті сходинки. Фото Миколи Лисогора

Встановлення й запуск у роботу підйомного пристрою обійдеться міському бюджету приблизно в півмільйона гривень.