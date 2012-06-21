Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтава поступово позбавляється рудиментів і атавізмів радянського минулого, зокрема негостинності установ і закладів до людей з інвалідністю. У нових житлових будинках, які зводяться в місті, і в адміністративних приміщеннях створюють усі умови для того, щоб такі громадяни не мали перешкод на своєму шляху. Забезпечити повністю безперешкодний доступ громадянам на візках вирішили і в Полтавській міській раді. Вже у вересні у правому крилі її будівлі встановлять і запустять в роботу спец підйомник для відвідувачів зазначеної пільгової категорії.
Дістатися на другий поверх можна буде наступним чином. Людина на візку під’їжджає до дверей у правому крилі. Натискає на кнопку сигналу, і з будівлі міської ради вийде її працівник, який допоможе людині потрапити на підйомник. Діставшись до першого поверху, людина рухатиметься коридором до ліфта, який підніме її на другий поверх.
Встановлення й запуск у роботу підйомного пристрою обійдеться міському бюджету приблизно в півмільйона гривень.