Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Одна з відомих груп компаній Полтавщини, яка не для піару займається благодійництвом, у межах свого доброчинного проєкту взялася забезпечувати лікувальні заклади області медичним обладнанням та матеріалами. Їхнім коштом вартісний подарунок – сучасний апарат штучної вентиляції легень придбано й для Полтавської обласної інфекційної лікарні. Медики не вказали, в яку саме суму обійшовся подарунок спонсорам, але повідомили, що апарат нинішнього року випуску, надійний і безпечний, від швейцарського виробника.
Надсучасний імпортний багатофункціональний модульний комплекс «прописали» в реанімаційному відділенні. Крім нього, в полтавській обласній інфекційці є ще дев’ять апаратів штучної вентиляції легенів, і всі вони також придбані на благодійній основі. Побільше б таких бізнесменів було на благодатній Полтавщині!
До речі, група компаній, яка не бажає світитися, тільки з моменту оголошення карантину надала в різних формах матеріальну допомогу близько 70 закладам охорони здоров’я.