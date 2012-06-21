Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Центральний Корпусний парк Полтави і весь комплекс прилеглих до нього будівель є обличчям міста над Ворсклою. По ньому впізнають Полтаву, у будівлях навколо парку в усі часи з моменту їх спорудження «квартирували» комунальні й державні структури. Нині їм, окрім міської ради, не по кишені розкошувати у таких апартаментах, які, до того ж, давно пора капітально ремонтувати. Тому власники будівель поступово передають їх в оренду.

Після оптимізації багато приміщень вивільнилося і в історичній, спорудженій у 1953-1958 роках у неокласицистичних архітектурних формах, будівлі Полтавського поштамту — головного підприємства зв’язку Полтави. Воно розташоване у південному секторі Круглої площі між вулицями В’ячеслава Чорновола (вулиця Соборності,33) й 1100-річчя Полтави. Тому його нинішній власник — ПАТ «Укртелеком» навесні цього року спочатку віддав в оренду два приміщення архітектурної пам’ятки, а під осінь ще кілька, цього разу загальною площею майже одна тисяча квадратів.

Шикарні умови для роботи віднині матимуть співробітники комп’ютерної академії, приватної школи, підприємства, яке займається оптовою торгівлею тощо.

Можливо, хоч нові тимчасові постояльці відремонтують кімнати, які вже давно перебувають у «задовільному» стані. Якби ще хтось взяв в оренду й підвальні приміщення Головпоштамту. Та поки охочих не знайшлося.