Посів ранніх ярих зернових і зернобобових культур проводять у сільгоспгосподарствах 13 областей України. Уже засіяно 138 тисяч гектарів, що становить 6% запланованих під ці культури 2,38 мільйона гектарів. Ярим ячменем засіяно 82 тисячі га (5% прогнозу); вівсом — 3 тисячі га (1%); пшеницею — 2 тисячі га (1%); горохом — 51 тисяча га (12%).
Триває підживлення озимих культур на зерно: поживні речовини внесено на площі 4,5 мільйона га, що становить 62% прогнозу. Озимий ріпак підживлено на 776 тисячах га (77%).
Обстеження посівів під урожай 2018 року свідчить, що з посіяних 7,3 мільйона гектарів озимі зернові культури зійшли на 99,7% площ, з них в доброму та задовільному стані зафіксовано майже 6,4 мільйона га (89%), у слабкому та зрідженому — 816,5 тисячі га (11%). Сходи озимого ріпаку із засіяного мільйона гектарів отримано на 99% площ, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Загалом озимими культурами на зерно під урожай 2018 року засіяно 7,3 мільйона га, або 101% площ, посіяних під торішній урожай.