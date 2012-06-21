У Романа Сущенка, власного кореспондента Укрінфому, — гірка втрата, непоправне горе: відійшов за вічну межу його батько Володимир Полікарпович. Горе подвійне — син не має змоги попрощатися з батьком, провести рідну людину в останню її земну дорогу, бо в цей трагічний момент перебуває далеко на чужині, у московській в’язниці за сфальсифікованими звинуваченнями. 

Безсумнівно, арешт сина та його вже більш як півторарічне ув’язнення і так зване слідство у його справі не могли не позначитися на батьковому здоров’ї. Володимир Полікарпович глибоко переживав за Романа. В інтерв’ю для Укрінформу в листопаді 2016 року, через кілька тижнів після арешту Романа, він сказав: «Сину, тримайся, ми в тебе віримо. Ми розуміємо, що там, у Москві, багато бранців. І можна нам сказати від імені батьків, матерів, від імені навіть тих, хто не знає, що вони там, або знають, та не мають зв’язку, певної допомоги, звернутися до всіх небайдужих людей: допомагайте нашому сину, допомагайте бранцям. Ну, і хотілось би без злості, але звернутися до тих організацій, які причетні до арешту Романа: майте все-таки порядність, чесність, доброту і ніколи не забувайте, що зроблене вами колись горе повернеться до вас. Хоча мені б цього не хотілося».

Батько до останнього подиху щиро вболівав і боровся за повернення Романа додому, дуже очікував побачити його, але, на жаль, не дочекався. 9 січня Володимиру Полікарповичу виповнилося 78 років. Рідні й близькі знали його як професіонала своєї справи, чуйного батька, чоловіка, дідуся. Він завжди був мужньою людиною, приходив іншим на допомогу, дбав про родину, був вірним, надійним другом.

Друзі, співробітники  Укр­інформу, колеги Романа Сущенка з Київської організації Національної спілки журналістів України висловлюють йому, його рідним щирі співчуття у зв’язку з цим непоправним горем і гіркою втратою. Романе, тримайся!

Укрінформ