87-річна вдова Анатолія Кузнєцова Олександра Ляпідєвська померла 20 липня, але про її смерті стало відомо лише тепер.
Чоловік Ляпідєвської свого часу зіграв червоноармійця Федора Сухова в «Білому сонці пустелі». Ця роль зробила актора відомим на весь СРСР.
Останні роки свого життя Ляпідєвська жила на дачі неподалік від селища Ніколіна Гора в Одинцовському районі Підмосков'я. Їй довелося переїхати після сварки з дочкою, через що Ляпідєвську виселили з трикімнатної квартири в центрі Москви. У 2016 році її дочка Ірина посварилася з матір'ю через житлову площу. Справа в тому, що Анатолій Кузнєцов перед смертю не залишив заповіту. За його спадок розгорілася боротьба, в якій дочка знаменитого актора вийшла переможцем.
До речі, Ляпідєвська – донька першого Героя Радянського Союзу льотчика Анатолія Ляпідєвського, який брав участь у порятунку екіпажу пароплава «Челюскін» в 1934 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»