Скляне намисто з вигравірованою головою Діоніса, римського бога вина, родючості та ритуального божевілля. Скараби з Близького Сходу. Кристали, вироби з кістки, кераміку, аметисти та бурштин. Все це археологи знайшли в будинку в древньому місті Помпеї, який, як і всі інші, був похований під вулканічним попелом у 79 року нашої ери.
Ці предмети спочатку знаходилися в дерев’яній скринці: деревина з часом стліла, але бронзові петлі збереглися у вулканічному матеріалі, який затвердів на конкурі скриньки. Оскільки знайдені артефакти не були виготовлені із золота, що дуже цінувалося заможними жителями Помпеїв, предмети, ймовірно, належали рабові чи слузі. Про це заявив керівник розкопок Массімо Осанна. Зрозуміло, що ці знахідки належали жінці. Вона могла їх використовувати як предмети удачі для ритуалів чи в якості прикрас.
У будинку в Помпеях археологи також знайшли десять тіл, серед яких жінки та діти. Зараз вчені намагаються встановити родинні стосунки між ними за допомогою ДНК-аналізу. «Можливо, дорогоцінний ящик був власністю однієї з цих жертв», – сказала Осанна.
Хоча розкопки у Помпеях розпочалися ще у 18 столітті, є ще багато «білих плям» в історії цього міста: лише кілька місяців тому нова знахідка спростувала попереднє припущення, що знамените римське місто загинуло у виверженні вулкана 24 серпня 79 року н. е. Археологи натрапили на напис робітника, який датуватується 17 жовтня, тобто через два місяці після дати, яка раніше вважалася днем катастрофи.
Місто Помпеї, розташованому на південно-західному кордоні Неаполя було поховане разом із кількома сусідніми селами при виверженні вулкану на горі Везувій під вулканічним попелом і збереглося до наших днів у своєму первісному вигляді. Те, що стало трагедією для жителів Помпеї, нині є удачею для археологів . Світова спадщина ЮНЕСКО залучає з року в рік, мільйони туристів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
«Урядового кур’єра»