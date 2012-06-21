Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Учасники театральної студії Кремінської гімназії «Клас», яка діє під керівництвом Лідії Щолок, знову завітали до Сколівського району на Львівщині у рамках програми освітніх обмінів міждвома областями.
Цього разу підлітки з Луганщини показали у народному домі виставу «Театральна подорож від Києва до Диканьки». Таким чином діти з Кремінської школи-гімназії спільно з Козівським опорним навчальним закладом імені Михайла Гаврилка при Львівському національному університеті імені Івана Франка підготували і реалізували проєкт «Плекаємо загальнолюдські та національні цінності засобами театральної педагогіки в інноваційному освітньому просторі».
Загалом програма відпочинку була не лише корисною, а й веселою: гостей Луганщини чекала екскурсія до туристичного комплексу «Плай» і козячої ферми «Дві Катерини». Підлітки піднялися канатною дорогою на гору Захар Беркут, зіграли в пейнтбол, дізналися історію кам’яної фортеці «Тустань», відкрили для себе чарівні Карпати.
Загалом вже понад 14 тисяч дітей шкільного віку з Луганщини цьогоріч долучилися до літньої оздоровчої кампанії, як повідомляє прес-служба Ланської ОДА.