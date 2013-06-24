1 серпня випускники закладів вищої медичної освіти розпочали практичну частину навчання в інтернатурі — у медзакладах по всій Україні. Серед них 2 586 інтернів, що вперше були розподілені на бюджетні місця проходження інтернатури через електронну систему рейтингового розподілу — з урахуванням результатів навчання та особистих вподобань. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Цьогоріч ми вперше запровадили електронну систему рейтингового розподілу лікарів-інтернів. І вже сьогодні бачимо її переваги — розподіл відбувся прозоро й справедливо, кожен міг обрати собі бажане місце і фах. Ширший вибір мали ті, хто показав найкращі результати навчання за всі роки, проведені в університеті. Та найголовніше – держава отримала інтернів за напрямами, яких найбільше потребувала. Це – важливий крок до побудови сучасної, чесної та ефективної системи підготовки медичних кадрів. Переконаний, що такі зміни допоможуть молодим лікарям упевнено стартувати в професії й отримати необхідні практичні навички для успішного професійного майбутнього», – заявив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Загалом у розподілі на місця державного бюджету взяли участь понад 2,7 тисячі випускників медичних закладів вищої освіти. Найбільше з них обрали для проходження інтернатури медзаклади м. Києва (451), Львівської (282), Дніпропетровської (198), Харківської (182) та Київської (157) областей. Щодо найпопулярніших спеціальностей, ними стали: «Внутрішні хвороби» (454), «Хірургія» (356), «Анестезіологія та інтенсивна терапія» (282), «Загальна практика - сімейна медицина» (234), «Неврологія» (182).

Також, станом на 1 серпня до електронної системи розподілу вже внесено дані про 1846 лікарів-інтернів, які проходитимуть навчання за контрактом.

Варто зазначити, що відтепер процес навчання в інтернатурі супроводжується в електронній системі рейтингового розподілу. У ній фіксуватимуться ключові етапи проходження інтернатури, успішність інтернів, зберігатимуться необхідні документи. Доступ до цих даних мають самі інтерни, керівники закладів охорони здоровʼя та вищої освіти, зареєстровані в ній, а також Міністерство охорони здоровʼя. Це дозволить державі мати повну й актуальну картину підготовки майбутніх лікарів та ефективно планувати кадрову політику у сфері охорони здоровʼя.

Система рейтингового розподілу створена Міністерством охорони здоров’я за співпраці з Міністерством цифрової трансформації України на Платформі Дія.Engine за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яка реалізується Фондом Східна Європа.