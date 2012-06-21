На Вінниччині злагоджено відбувається перший етап реформи фінансування охорони здоров’я – кампанія з вибору лікаря. Область за підсумками перших тижнів роботи програми знаходиться серед лідерів, посідаючи третє місце за кількістю підписаних декларацій щогодини. Про зазначалося під час обласної наради з головними лікарями «первинки». На засіданні йшлося про кількість уже підписаних декларацій та стан перетворення закладів первинного рівня в комунальні некомерційні підприємства.
«За станом на сьогодні на Вінниччині 812 лікарів уже підключились до системи «Електронне здоров’я» та підписано 30 тисяч 980 декларацій. Ця кількість збільшується» – запевнила директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Грабович.
За її словами, у цілому щодня кожний сімейний лікар укладає від шести до восьми декларацій, що є досить позитивним показником для регіону. Зауважимо, що пацієнти можуть вибирати лікаря в будь-якому медичному закладі незалежно від місця своєї реєстрації. Всі декларації заповнюються в системі «Електронне здоров’я».