Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Вже 28 шкільних класів Донеччини, а це 619 дітей та 58 працівників навчальних закладів, змушені перейти на дистанційне навчання. Рішення про це прийняла спеціальна комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, врахувавши складну ситуацію внаслідок поширення короновірусу.
Найбільше школярів тепер здобувають знання, перебуваючи на певній відстані від шкіл, у Слов’янську – 186, Великоновосілківському районі – 131 та Маріуполі – 97.
За минулу добу в Донецькій області зафіксували ще 46 випадків захворювання коронавірусною інфекцією, серед яких 5 дітей. На жаль, подовжився список померлих від хвороби: цього разу це дві жінки з Краматорська віком 60 і 80 років.