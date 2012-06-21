Станом на середину липня 2019 року 80% житлових будинків в Україні оснастили лічильниками тепла.
Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.
Загалом, лічильники встановили у понад 65 тисячах будинків, що складає близько 80% від їхньої загальної кількості в Україні. Також лічильники встановили на 79% бюджетних установ та нежитлових будівлях.
«Лідерами за кількістю оснащених житлових будівель вузлами комерційного обліку теплової енергії є Черкаська, Миколаївська, Хмельницька та Вінницька області. Найгірші показники демонструють Кіровоградська, Луганська та Тернопільська області», — повідомив міністр регіонального розвитку України Геннадій Зубко.
Раніше у Нафтогазі повідомили, що через скасування судом нових норм споживання газу, українці, у яких не встановлено газового лічильника, отримали завищені платіжки за газ. Для вирішення цієї ситуації там закликали громадян скаржитися на урядову гарячу лінію.
Раніше, 30 січня, уряд зобов’язав Нафтогаз встановити газові лічильники всім споживачам, які їх ще не мають. Встановити лічильники там мають власним коштом.
Крім цього, під час засідання уряду ухвалили рішення знизити норми споживання газу для споживачів без лічильника втричі.
Нагадаємо, Нафтогаз заявляв, що може встановити лічильники своїм коштом, якщо потрібну для цього суму Міністерство економічного розвитку та торгівлі передбачить у фінансовому плані компанії на 2019 рік.