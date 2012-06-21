Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Понад три мільйони осіб або 17% усього економічно активного населення України є прихованими безробітними. Приховане безробіття слід розглядати як форму неповного або недостатньо ефективного використання праці офіційно найманих працівників за умови повного робочого часу, а також за умови тимчасового припинення виробництва з причин економічного чи структурного характеру.
Про це заявила аналітик Центру економічної стратегії Дарина Михайлишин. На її думку, ця цифра є доволі високою і вона, безперечно, набагато більша, ніж інформація щодо офіційного безробіття, яку нам надають державні органи.
Михайлишин вважає, що досі в Україні існує велика різниця щодо оцінок безробіття та інших показників між державними аналітичними органами влади та приватними компаніями. Так, приміром, за інформацією Центру аналітичної стратегії, за період дії карантину, спричиненого пануванням інфекції COVID-19, в Україні без роботи залишилися 2,8 мільйони осіб.
У той же час, як вважає експерт, за інформацією державних органів зайнятості, цей показник оцінюється доволі «скромно» – до 400 тисяч осіб.
Ще гіршою ситуація може статися восени 2020 року. Деякі експерти прогнозують, що у третьому-четвертому кварталах 2020 року до 20% економічно активного населення України можуть стати безробітними.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», за інформацією Державного центру зайнятості, станом на початок липня 2020 року, кількість безробітних в країни сягнула майже 517 тисяч осіб.
За прогнозами уряду України, показник безробіття до початку 2021 року повинен становити 9,4%. Як прогнозують міжнародні фінансові установи, зокрема МВФ, цей показник до початку наступного року повинен бути дещо більшим – 10%.