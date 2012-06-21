Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Пересічний покупець у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному запросто міг потрапити у ситуацію, коли викладав гроші за начебто «елітну оковиту», а насправді купував підробку у легальній торгівельній мережі.
Справа в тому, що ціла група осіб в регіоні налагодила розгалужену мережу зі збуту підробленої коньячно-горілчаної продукції. Але днями правоохоронці провели спецоперацію, під час якої проведено 23 санкціонованих обшуки, з незаконного обігу вилучено понад 3 тисячі літрів фальсифікованої алкогольної продукції, а також транспортний засіб, який використовувався для незаконного транспортування та розповсюдження фальсифікату.
Як повідомляє прес-служба відомства, прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, санкція якого передбачає покарання шляхом позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. На даний час тривають слідчі дії.