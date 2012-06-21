Популярність «теплих» кредитів набирає обертів. За тиждень 23—27 квітня програмою з утеплення житла скористалися близько 1600 родин на суму майже 81 мільйон гривень. Сюди входять 1433 кредити на 50 мільйонів гривень на утеплення індивідуального житла, 136 кредитів на 32 мільйони на енергоефективні заходи у багатоповерхівках (майже втричі більше порівняно з попереднім тижнем); 27 кредитів обсягом 750 тисяч гривень на твердопаливні котли.
Статистика відображає затребуваність громадян у державній підтримці, повідомляє прес-служба Держенергоефективності. Попит пояснюється унікальною можливістю отримати чимале відшкодування витрат. Наприклад, ОСББ можуть одержати з державного бюджету компенсацію 40—70% суми кредиту, а з місцевого — частину річних чи суми «теплого» кредиту.
«Закликаю мешканців багатоповерхівок аналізувати потреби модернізації будинків, об’єднуватися в ОСББ й користуватися можливістю отримати співфінансування енергоефективних заходів», — наголошує очільник відомства Сергій Савчук.