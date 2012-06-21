Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Попри те, що у другому кварталі 2020 року, коли в Україні продовжувала панувати економічна криза, спричинена COVID-19, зростали обсяги депозитів населення та бізнесу. Про це повідомляє Нацбанк України у своєму спеціальному огляді.
Так гривневі депозити бізнесу на рахунках у фінансових установах за квітень-червень 2020 року зросли на 9%. Вклади фізичних осіб у національній валюті стали більшими на 10,9%. У регуляторі наголошують, що таке зростання відбулося в основному за рахунок депозитів на вимогу.
В огляді зазначається, що продовжують знижуватися ставки за гривневими депозитами фізичних осіб. Так, на початок липня середній показник таких ставок склав 9,6%, а на початок серпня – 9%.
У той же час, знижується попит населення на відкриття депозитів у валюті. Так, якщо у першому кварталі 2020 року частка вкладів у доларах та євро від усіх депозитів становила 44,5%, то у квітні-червні цей показник знизився до 40,7%.
В огляді наголошується, щоби піти на зустріч боржникам банків, які зазначали певних складнощів після оголошення карантину в Україні, Нацбанк України продовжив до грудня 2020 року так звану дію спрощених правил оцінки кредитного ризику.
Як відомо, починаючи з останнього тижня березня 2020 року, банки активно підвищували ставки за депозитами. Так, приміром, лише за 10 днів дії карантину в Україні, деякі фінансові установи підвищили у середньому ставки за гривневими депозитами практично на 1%. Потім ці показники продовжували своє зростання практично до середини травня.