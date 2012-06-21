Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
За вісім місяців поточного року до бюджету міста надійшло 1607,3 мільйона гривень єдиного податку, кошти в сумі 403,6 мільйона гривень з акцизного податку, які зараховуються до місцевих бюджетів та 185,2 мільйона гривень податку на нерухоме майно, без урахування податків на земельні ділянки. За першими двома напрямками надходження зросли в 1,1 та в 1,3 раза відповідно. Податок на нерухомість збільшився на 1,5 відсотка. Про це повідомив департамент бюджету і фінансів Харківської міськради.
Окрім того порівняно з показниками минулого року в столиці Слобожанщини на 2,1 відсотка зріс і обсяг податку на доходи фізичних осіб, що у грошовому виразі складає 4003,2 мільйона гривень.
Як розповіли в профільному департаменті, всього до бюджету міста надійшло 9080,6 мільйона гривень, з яких 83,8 відсотка припадає на власні доходи, планові показники яких виконано на 102,4 відсотка. Якщо порівнювати ці цифри з минулорічними аналогічного періоду, то варто зазначити, що при збільшенні власних доходів на 248 мільйонів гривень, спостерігається падіння трансфертів у 2,3 раза.
З видатків міського бюджету левову частку коштів — 44,1% від загального обсягу видатків — спрямовано на розвиток соціально-культурної сфери та на десяток відсотків менше — на утримання і розвиток житлово-комунального та дорожнього господарства.