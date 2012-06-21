У Європі кількість випадків кору зростає: Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зареєструвала в першому півріччі 2019 року в 48 країнах Європи більше ніж удвічі більше випадків захворювання на кір, ніж за аналогічний періоді 2018 року. За даними, оприлюдненими в п’ятницю, кількість хворихна кір зросла з 44 175 до 89 994. Чотири європейські країни – Великобританія, Греція, Чехія та Албанія – втратили статус «вільних країн від кору».
Країною, позбавленою від кору вважається та, якщо на її території не було зафіксовано хвороби протягом 12 місяців. Згідно зі статистикою за 2018 рік, Грецію, Великобританію, Чехію та Албанію більше не можна розглядати як країни без кору. У Греції зафіксовано 2193 випадків, 1466 в Албанії, 953 у Великобританії та 217 у Чехії.
У дванадцяти європейських країнах, включаючи Німеччину та Францію, кір є ендемічним за даними ВООЗ, тому ці країни не вільні від кору. Австрія та Швейцарія, з іншого боку, є єдиними країнами Європи, які мають статус «вільних країн від кору» згідно з даними за 2018 рік.
ДОВІДКА «УК»
Кір – вірусне захворювання, яке поширюється швидше, ніж грип або Ебола . Якщо заражена людина чхає або кашляє, віруси залишаються активними ще дві години. Крім того, заражені люди можуть передавати вірус кору вже за чотири дні до типової висипки. Інфекція послаблює імунну систему. Хвороба має небезпечні для життя ускладнення, такі як пневмонія або менінгіт, особливо в людей з ослабленим імунітетом, таких як діти або люди похилого віку.
Як пізній наслідок зараження кором, впродовж років може розвинутися так званий підгострий склерозуючий паненцефаліт, запалення нервових клітин головного та спинного мозку. Це призводить до втрати мозкових функцій і нарешті до смерті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»