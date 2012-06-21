Лаборантка одного з черкаських вишів Марина Ткаченко опанувала незвичайну техніку малювання. Образотворчим мистецтвом Марина захоплюється із самого дитинства. Встигла стати відомою в місті художницею. За професією дизайнер, вона малює, звісно, не лише кавою, а й олійними фарбами, пастеллю, вугіллям, аквареллю. Її роботи у традиційній манері здобувають визнання.

Кава, однак, додає тепла, світла, вважає художниця. Головна відмінність кавового живопису від малювання, приміром, акварельними фарбами, розповідає вона, полягає в кількості кольорів, які є в твоєму розпорядженні. Хоч, працюючи з кавою, використовуєш один — коричневий колір, зате відтінків у нього безліч: від ніжно-кремового до темно-каштанового. Ефект напівпрозорості й реалістичності малюнка досягається завдяки особливому способу нанесення кави. Починає завжди зі світлих місць, а потім поступово нашаровує колір для глибшої передачі тіні. 

Велика перевага кави як матеріалу для малювання — надзвичайна пластичність, тобто за потреби її можна досить легко вимити водою. Це дає змогу коригувати малюнок і досягати найкращої передачі кольорів. Цікава особливість кавового живопису — техніка набризкування, яка освіжає картинку і надає їй легкості й невимушеності. Для цього пензлик підіймають якомога вище над папером, а крапельки кави стікають з нього й мальовничо розбризкуються на малюнку. Саме в живописі кавою таке розбризкування найбільш доречне, тож можна не хвилюватися, що ви зіпсуєте намальоване. Після того як робота підсихає, її потрібно закріпити лаком.

Портрети Марини Ткаченко живі й реалістичні. Фото з сайту vikka.ua

Нині кавова техніка не дуже поширена, її тільки освоюють в Україні. Однак, на переконання Марини Ткаченко, за допомогою звичайної кави можна створити чудові малюнки. А головне — такий живопис гарно вдається навіть початківцям, які майже не мають досвіду в малюванні.

Портретний живопис захопив Марину. Прагнучи проникнути в характер зображуваної людини й передати його в малюнку, художниця досягає неабияких успіхів. Її портрети живі, реалістичні у високому розумінні слова. Про першу свою роботу на замовлення згадує із захопленням. Це був портрет Мерилін Монро. Хоч і малювала, зрозуміло, з відомих фото, портрет вдався, його замовник забрав роботу в Італію. Здається, вдалося схопити найхарактерніше для великої акторки, передати трагізм її особистості. І хоч нині малювати на замовлення не вельми вигідно, художниця задоволена вже тим, коли одержує про свої роботи вдячні відгуки. 

 