Минулими вихідними в найбільшому палаці Португалії — палаці Мафра представили культурно-мистецьку ініціативу «Під зорею Пінзеля. Барокове мистецтво і строї епохи». Цей проект започаткував Благодійний фонд родини Демкур із Тернополя.
Шість років тому твори славетного скульптора другої половини XVIII століття Україна представила у Луврі. За словами засновника проекту Тараса Демкури, нині він став одним із найуспішніших всеукраїнських кейсів у розвитку культурної дипломатії, підкріплюється державною міжнародною підтримкою.
У Лісабоні в культурно-мистецькій програмі представили альбом світлої пам’яті тернопільського мистецтвознавця Віри Стецько «Таїна Пінзеля». Світ він побачив 2012 року, а 2017го його перевидали. Переглянуть португальці й документальний фільм з англійськими субтитрами «Таїна Пінзеля. Від Бучача до Лувру».
Матимуть можливість також переглянути стрічку «Борщівська вишиванка. Світ, що єднає», яку торік відзняли завдяки цьому ж фонду родини Демкур. Окрім того, тернопільська етногалерея «Спадок» підготувала експозицію автентичних зразків українських строїв Галичини кінця ХІХ століття. Запросять і на вернісаж картин сучасних художників з Тернопілля та Львівщини.
Через культурні проекти українці розвиватимуть й економічну співпрацю, тож у межах проекту «Під зорею Пінзеля» в Португалії організують круглий стіл на тему «Україна — нові можливості для португальських підприємств», бізнес-зустрічі.
Серед тих, хто долучився до проведення культурно-мистецького проекту «Під зорею Пінзеля», — й ініціативна група Спілки української молоді в Португалії. На переконання Тараса Демкури, наша діаспора — потужний лобіст українських інтересів за кордоном.
Після Португалії виставку-репрезентацію барокового мистецтва та автентичних строїв кінця ХІХ століття готуватимуть уже для показу в Іспанії.