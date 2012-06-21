За дорученням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відновила щоденну роботу Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій, повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Учора розглянуто підготовку шкіл і вишів до нового навчального року зокрема щодо утилізації там захисних масок і антисептичних засобів, адже вони належать до небезпечних відходів. Питання буде врегульовано постановою головного санітарного лікаря.
Олег Ляшко повідомив, що викладачам дозволять користуватися прозорими захисними щитками замість маски. Він нагадав про необхідність учням перших класів пройти медогляд перед початком навчального року. Старші учні мають це робити раз на рік. А батькам слід дотримуватися календаря щеплень.
Представники комісії висловили занепокоєння рішеннями окремих територіальних одиниць усупереч постанові Кабміну не запроваджувати обмежень відповідно до визначених зон адаптивного карантину. Нацполіції та ДСНС доручено перевірку й звіт на найближчому засіданні про ці протиправні дії.