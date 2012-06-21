З початку квітня правоохоронцям Донеччини добровільно здалися вже 7 учасників проросійських незаконних збройних формувань, більшість із яких — мешканці території області, контрольованої українською владою. Колишні бойовики, які не причетні до важких злочинів, скористалися можливістю, передбаченою законодавством, уникнути кримінальної відповідальності. Про перспективу повернутися до нормального життя недавні прихильники та захисники незаконної і невизнаної «республіки» дізналися з повідомлень у пресі про програму СБУ «Тебе чекають вдома» та долю тих осіб, які вже нею скористалися. Хоч декому з них було нелегко зробити цей крок, оскільки командири незаконних збройних формувань всіляко перешкоджали можливості підлеглих порвати з бойовиками. Наприклад, у бійця «Першої Слов’янської бригади» забрали і знищили всі українські документи, неодноразово погрожуючи розправою. А ще всіх, хто замислювався про повернення до мирного життя, залякували тортурами в «українських катівнях» і розстрілами. Отож у деяких випадках співробітникам карного розшуку та прикордонникам довелося навіть проводити спеціальні операції, аби вивести колишніх бойовиків із окупованої території Донбасу.
Як уточнили в головному управлінні Національної поліції в Донецькій області, з початку року правоохоронці регіону оголосили про підозру 74 учасникам проросійських НЗФ, яким загрожує позбавлення волі до 8 років. А ось тим, хто добровільно залишив підрозділи бойовиків і не скоював важких злочинів, гарантують уникнення кримінальної відповідальності.