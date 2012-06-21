Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомили з Державного бюро розслідувань (ДБР), слідчі бюро за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Офісу генеральної прокуратури викрили злочинну схему привласнення земельних ділянок у Київській області. У скоєнні правопорушень підозрюють кількох посадовців обласного Держгеокадастру, поліцейського та інших осіб.
За версією ДБР, підозрювані, виконуючи замовлення від зацікавленої особи, що бажала отримати велику ділянку землі сільськогосподарського призначення, створили схему виведення сільськогосподарської землі з державної власності з подальшим переоформленням прав власності на замовника. Для цього деякі працівники Держгеокадастру, зокрема, начальник Головного управління Держгеокадастру Київської області та його заступник, оформлювали виділення земельних ділянок особам, які раніше вже отримали земельні ділянки. Зокрема, поліцейський як учасник АТО отримав два гектари землі, хоча раніше вже отримав земельну ділянку. але за сприяння корумпованих чиновників приховав це.
Ці землі насправді не передавали особам, на яких їх оформлювали, а об’єднали і передали замовнику злочинної оборудки. Таким чином він отримав майже 76 гектарів сільськогосподарських земель.
Наразі колишнім посадовцям повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, повідомляє ДБР. Про підозру повідомлено також їхньому спільнику –– поліцейському. У межах розслідування проведено 11 санкціонованих обшуків, досліджується можлива причетність інших осіб, зокрема, посадовців Держгеокадастру та інших державних установ, до вчинення протиправної оборудки.