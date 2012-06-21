На Донеччині правоохоронці «вирахували» й затримали інформаторів проросійських незаконних збройних формувань, що тимчасово окупували частину території Донбасу. Оперативники СБУ зібрали докази стосовно чотирьох жителів Бахмутського району, які ретельно збирали і передавали по той бік лінії розмежування інформацію про місця дислокації і пересування особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ. За інформацією прес-центру СБУ, під час досудового розслідування встановлено, що посібники окупантів були завербовані представниками так званого «Всевеликого війська Донського». А під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці знайшли мобільні телефони, sim-карти, документи та інші докази протиправної діяльності фігурантів справи, порушеної за ч.1. ст. 258-3 КК України.
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