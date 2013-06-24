Міністр оборони Денис Шмигаль розповів про підписання нових важливих домовленостей з німецькими партнерами на суму понад 1,2 млрд євро. Першочергово завдяки домовленостям Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Фрідріха Мерца наступного року Німеччина зобов’язалася спрямувати на підтримку України 11,5 млрд євро.

Також серед домовленостей з німецькими партнерами: довготермінове постачання запасних частин до наших систем Patriot, що дасть змогу швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати наявні комплекси; закупівля українських БпЛА на суму 200 млн євро — постачання українських дронів є головним пріоритетом для зупинення наступу ворога та збільшення ворожих втрат; найбільший артилерійський проєкт на виробництво 200 одиниць САУ «Богдана» на новому шасі Zetros загальною вартістю 750 млн євро для нарощування артилерійських спроможностей України; спільне виробництво українських БпЛА «Лінза» в кооперації української компанії Frontline Robotics та німецької компанії Quantum Systems в межах Build with Ukraine — ці БпЛА забезпечать масштабування тактичної розвідки; укладені контракти на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні.

«Вдячний міністрові оборони Борису Пісторіусу за оголошення цієї важливої підтримки під час «Рамштайну». Особливо цінуємо передачу двох обіцяних систем Patriot та дев’ятої IRIS-T. Це допоможе захистити українські міста та посилює європейську безпеку», –— подякував Денис Шмигаль.

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони продовжує роботу з укладання нових контрактів та нарощування обсягів постачання дронів-перехоплювачів для потреб Збройних сил. Зокрема, АОЗ розпочала закупівлі зброї й техніки, зокрема протишахедних БпЛА, на 2026 рік, повідомляє Міноборони.