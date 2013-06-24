Під час міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) Група Нафтогаз та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. підписали меморандум щодо майбутніх регулярних поставок американського LNG в Україну через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор.

За словами міністра енергетики Світлани Гринчук, довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року. Це дасть змогу поетапно реалізовувати нові стратегічні проєкти, зокрема забезпечити стабільні довгострокові поставки LNG для України, інтегрувати нашу інфраструктуру в логістичні маршрути LNG до Європи, створити сталу систему постачання та зберігання американського LNG.

«Дякую партнерам зі США і Греції за взаємодію. Ми закладаємо новий фундамент у трансатлантичній співпраці з партнерами і робимо ще один крок задля довгострокової енергетичної стабільності України і нових можливостей», — подякувала міністр, повідомляє Міністерство енергетики.