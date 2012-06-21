Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
16-ти річний житель прифронтової Донеччини Микола Нижниковський переплив Дніпро, подолавши дистанцію майже 400 метрів всього за 13 хвилин. Сталося це в передостанній день липня в Києві біля Пішоходного мосту на Труханів острів. А досягнення юного плавця оперативно зафіксували присутні тут представники Національного реєстру рекордів України. У номінації «Сила духу».
«Хочу прославити Україну та стати параолімпійським чемпіоном», – поділився планами на майбутнє Микола. І, дуже, схоже, хлопець, який зараз тренується під керівництвом знаного українського плавця Олега Лісогора, впевнено йде до своєї мети. Адже за минулі три роки на різноманітних змаганнях з плавання він здобув понад два десятка медалей, 14 з яких – золоті. Шкода тільки, що найперші старти потерпілого від війни малого жителя Донбасу розпочалися за трагічних обставин і причин.
У серпневі 2015 року діти з селища Нікольське неподалік Маріуполя 10-річний Миколка та його молодший братик Данило стали жертвами вибуху снаряда. Зовсім малий хлопець загинув, а старший брат отримав жахливі травми: втратив обидві ноги та праву руку. Окрім того, осколки серйозно пошкодили ліве око та все обличчя… Аби врятували дитині життя, українські лікарі зробили кілька операцій. А тривалу реабілітацію потерпілий проходив аж у Канаді, де йому також зробили протези. І тоді ж хлопчаку порадили займатися плаванням. Хоча, звичайно, про якісь рекорди тоді зовсім не йшлося.