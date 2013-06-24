Днями Міністерство фінансів спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міністерством освіти і науки провело триденний практичний тренінг «Врахування потреб дітей у системі управління публічними фінансами у галузі освіти». Захід було присвячено посиленню людино­ та дитиноцентричного підходу до управління публічними фінансами в освітній галузі, що передбачає перехід від орієнтації тільки на обсяги фінансування до фокуса на освітню послугу, її якість, доступність, безпечність та результати для дітей. Особливу увагу приділено питанням планування, розподілу та використання бюджетних ресурсів так, щоб вони безпосередньо сприяли поліпшенню умов навчання та досягненню вимірюваних результатів у галузі освіти.

«Запровадження дитино­ та гендерно орієнтованого бюджетування в освіті — це інструмент підвищення результативності бюджетних видатків та їх реального впливу на якість освітніх послуг. Для Міністерства фінансів важливо, щоб бюджетні рішення ґрунтувалися на потребах дітей і гарантували рівний доступ до безпечної та якісної освіти, зокрема в умовах відновлення країни», — зазначила директор департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів Леся Іванищук.

Представники ЮНІСЕФ наголосили, що ефективне відповідальне бюджетування — головна передумова рівного доступу до якісних, інклюзивних і безпечних освітніх послуг, а також підвищення ефективності використання публічних коштів на всіх рівнях. Видатки на оплату праці, утримання чи інфраструктуру варто розглядати не як самоціль, а як інструмент забезпечення якісної освітньої послуги для кожної дитини.

«Діти мають залишатися пріоритетом під час відновлення. Кожне бюджетне рішення — це рішення про майбутнє: про те, чи зможуть діти навчатися, розвиватися та реалізовувати свій потенціал. Коли бюджети належно сплановано, захищено, а їх виконання підзвітне та орієнтоване на результати, освітні заклади стають безпечнішими, доступнішими та спроможними підтримувати кожну дитину», — зазначив керівник відділу соціальної політики Представництва ЮНІСЕФ в Україні Пол фон Кіттліц.

У тренінгу взяли участь представники Мінфіну, зокрема фахівці з питань міжбюджетних відносин, фінансування соціальної та гуманітарної сфер, управління публічними інвестиціями, а також представники Міністерства освіти і науки України, відповідальні за стратегічне планування та відновлення системи освіти. Така міжвідомча взаємодія підтверджує спільне бачення необхідності підвищення прозорості, результативності та ефективності видатків на освіту.

Фахівці обласного рівня, які долучилися до тренінгу, відіграють провідну роль у плануванні, моніторингу та оцінці регіональних освітніх бюджетів. Саме рішення на обласному та місцевому рівнях безпосередньо впливають на спроможність закладів освіти гарантувати безпечне навчальне середовище, доступність освіти зокрема для дітей з інвалідністю, здійснювати відновлення, зберігати кадровий потенціал.

Тренінг організовано за фінансової підтримки федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через KfW у межах підтримки процесів відновлення та розвитку України.

Джерело:

Міністерство фінансів