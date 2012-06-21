«Добра справа. Раніше задля цього треба було оббігати кілька «адрес». Приходиш оформляти документи – отримав консультацію в одній будівлі, оплата послуги – в іншій. Усюди черги – «живі», тобто крикливі й довготривалі, а тепер черга – електронна, за номерами, тож усе відбувається цивільно», – каже новопсковець Микита Гриб, який серед перших відвідувачів нового ЦНАПу прийшов оформляти витяг з земельного кадастру задля будівництва гаражу. Будівлю капітально відремонтували та закупили обладнання за програмою ПРООН «Відновлення і розбудова миру». Проект втілили селищна рада та громадська організація «Моя Новопсковщина». У центрі обладнали 10 робочих місць, зону очікування, дитячий куточок, кімнату для відпочинку персоналу. Відтепер 12 тисяч жителів Новопсковської об’єднаної територіальної громади зможуть отримувати понад 60 адміністративних та 20 соціальних послуг у сучасному форматі, в тому числі, й з надання внутрішніх та закордонних паспортів громадянина України.
Представники міжнародних організацій стверджують, що у Луганській та Донецькій області за їхньою допомогою вже протягом року буде створено цілу мережу Центрів надання адміністративних послуг – 14. На Луганщині ЦНАП у Новопскові – вже другий, після прифронтової Попасної. Таким чином представники Європейського Союзу, зокрема ПРООН підтримують реформи децентралізації в Україні.
«Підтримка реформи децентралізації є пріоритетом діяльності ЄС в Україні, зокрема в постраждалих від конфлікту Луганській і Донецькій областях. Тому ми активно підтримуємо діяльність Агентств регіонального розвитку у цих регіонах. Я рада, що Новопсковська територіальна громада продовжує демонструвати успіхи в наданні якісних послуг і ставати ближчою до людей. Центр став єдиним вікном для отримання громадянами різних документів, реєстрації місця проживання, відкриття бізнесу або реєстрації нерухомості, і це доступно кожному»,– зазначила менеджер Представництва Європейського Союзу в Україні Хельга Пендер, котра взяла участь в урочистостях з відкриття нового центру.
Відкриття ЦНАПу стало можливим завдяки фінансовій підтримці ЄС та ПРООН. Вартість проекту становить 69 746 доларів США, громада зробила свій внесок, долучившись до благоустрою території та утеплення будівлі за бюджетний кошт.