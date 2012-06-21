У Маріуполі місцеві активісти координаційної ради волонтерів влаштували акцію протесту з вимогою нарешті відремонтувати автомобільну трасу Маріуполь — Запоріжжя, яка перебуває у жахливому стані. Важливість цієї транспортної артерії важко переоцінити: саме вона з’єднує прифронтове приморське місто Донеччини з Україною. Тож недарма її названо дорогою життя.
За попереднім графіком, на цьому стратегічному напрямку поетапний ремонт заплановано на кількох найбільш знівечених ділянках, проте організатори акції наполягають на лагодженні всього шляху завдовжки 220 кілометрів. Адже аварійний стан магістралі негативно позначається на пересуванні нею військових і цивільних людей, особливо коли є необхідність якомога швидше доставити до госпіталю важкопораненого бійця чи відвезли до обласної лікарні хвору дитину.
Намагаючись привернути увагу до наболілої проблеми, маріупольці написали відповідне звернення до Президента України та Прем’єр-міністра. Їхні вимоги невідкладного ремонту автомобільної дороги на стратегічному напрямку підтримали також колеги по нещастю — активісти з Бердянська Запорізької області, які приєдналися до акції на аварійній трасі Маріуполь — Запоріжжя.