ПОВІДОМЛЕННЯ

про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія ) розглянула:

вимогу товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (далі – Заявник) стосовно перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі – Вимога);

звіт і висновки Міністерства економіки України про результати проведення антидемпінгової процедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила, що:

Вимогу подано національним товаровиробником у розумінні частини шостої статті 12 Закону;

Вимога містить достатні докази того, що припинення антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії або поновлення демпінгу та заподіяння шкоди.

У зв’язку із зазначеним та керуючись положеннями статей 12, 18 і 19 Закону, Комісія прийняла рішення від 21.05.2025 № АД-581/2025/441-01, згідно з яким вирішила порушити перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

До прийняття Комісією відповідного рішення за результатами перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки у зв'язку із закінченням строку їх застосування (далі – перегляд) продовжено дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 22.05.2020

№ АД-444/2020/4411-03 (із змінами, внесеними згідно з рішеннями Комісії від 02.09.2020 № АД-460/2020/4411-03 і від 22.12.2021 № АД-528/2021/4411-03) та продовжено дію добровільних письмових цінових зобов’язань для іноземного виробника/експортера DP-Master Manufacturing Co., Ltd. (Shen`gang Industry, Jiangyin, Jiangsu, China, 214443) щодо припинення демпінгового імпорту у рамках остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки, прийнятих рішенням Комісії від 13.07.2023 № АД-545/2023/441-01 "Про поновлення дії добровільних цінових зобов'язань з припинення демпінгового імпорту в Україну сталевих безшовних гарячекатаних (гаряче-деформованих) труб походженням з Китайської Народної Республіки").

Проведення перегляду доручено Міністерству економіки України (далі – Мінекономіки).

У разі якщо перегляд антидемпінгових заходів стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення перегляду.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду антидемпінгових заходів та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду антидемпінгових заходів повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім'я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною перегляду антидемпінгових заходів додається до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою, та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно надати достатні докази, які підтверджують її конфіденційність, а також підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 21.05.2025 № АД-581/2025/441-01, набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Адреса Мінекономіки для офіційної реєстрації документів:

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. +38 (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі





Додаток

Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою стороною перегляду

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" просимо зареєструвати (компанію/організацію) заінтересованою стороною перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках перегляду антидемпінгових заходів {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду антидемпінгових заходів:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду антидемпінгових заходів:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об'єктом перегляду, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню перегляду }

Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом перегляду в кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (т) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об'єктом перегляду у кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об'єктом перегляду:

Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом перегляду в кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (т) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об'єктом перегляду:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}