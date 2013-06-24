ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє про закінчення 19.12.2025 строку дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки.
Строк застосування цих заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 14.12.2020 № АД-469/2020/4411-03 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки».
Міністерство економіки України