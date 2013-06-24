Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомляє про закінчення 24.12.2026 строку дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації.

Строк застосування цих заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 22.12.2021 № АД-524/2021/4411-03 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації».

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України