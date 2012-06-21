Служба автомобільних доріг та ДП «Луганський облавтодор» вимагають від Головного управління ДСНС України у Луганській області вжити невідкладних заходів для того, щоб забезпечити роботу рятувальників на Томашівському мосту. Сіверський Донець може затопити та зруйнувати його. Рівень води піднявся більш ніж на два з половиною метри, течія приносить до мосту сміття та повалені дерева. Щоб зберегти міст від руйнування, їх треба прибирати щодня.
«Проблема полягає у тому, що співробітники державної пожежно-рятувальної частини № 38 (місто Новодружевськ), помилково думаючи про те, що загроза паводку спала, залишили місця проведення робіт. Роботи з прочистки русла річки Сіверський Донец у районі мосту не ведуться, але ми маємо надскладну ситуацію – підняття води, загроза затоплення та руйнування мосту. Така ситуація вкрай неприпустима і небезпечна», –говорить начальник відділу якості та технічного контролю і нових технологій Служби автомобільних доріг у Луганській області Віктор Циганський.
Головний інженер Лисичанської філії ДП «Луганський облавтодор» Ернест Стороженко додає, що працівники райавтодору готові працювати поруч з рятувальниками, негайно надати всю необхідно важку техніку, щоб разом витягувати затоплені дерева з річки. І така робота має тривати щодня. За словами дорожників, повністю зняття загрози паводку можна очікувати не раніше кінця квітня – початку травня.
Якщо не налагодити дружню роботу, внаслідок можливого затоплення припиниться сполучення між містами Рубіжне – Новодружевськ – Лисичанськ. Міст, який було відновлено лише з півроку тому (після підриву бойовиками у 2014 році) силами 26-го об’єднаного загону Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України може зазнати непоправних руйнувань.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»