Масштабна аварія на теплових мережах у Харкові сталася 24 лютого по обіді. Через чотири пориви труби магістральної тепломережі діаметром 700 мм без теплопостачання залишилися понад 600 багатоповерхових житлових будинків, 26 шкіл, 21 дитячий садок, 14 лікувальних закладів, серед яких 4 стаціонарного типу.
За прогнозами деяких скептиків, Харків міг опинитися в комунальній катастрофі, яку пережив Алчевськ у січні 2006 року. До техногенних чинників додалося ще й значне зниження температури повітря, що дуже ускладнювало ситуацію не лише для ремонтників, а передовсім для тих, хто залишився в необігрітих квартирах, лікарнях, школах, дитячих садках, де температура впала до 12—14 градусів.
Без опалення залишився цілий медичний комплекс, зокрема перинатальний центр, де лікують найменших пацієнтів. Його опалювали тепловими гарматами та обігрівачами, але через можливе перевантаження електромережі подача струму опинилася під загрозою. Отож поряд із лікарнею постійно чергувала пересувна електростанція. Рятувальники розгорнули пункти обігріву біля лікарні й у спортзалі школи, де приймали для обігріву найбільш незахищені верстви населення.
Заступник Харківського міського голови Ігор Терехов нарікає на застарілу тепломережу. «Зношені труби 1981 року. З іншого боку — мороз, тож змушені були підвищувати тиск. Ось така ситуація, можна сказати, екстраординарна. Не тільки ми маємо пориви трубопроводів. Вони рвуться у всій країні», — констатував він.
Ситуація ускладнилася ще й тим, що на тепломагістралі сталися повторні пориви в суботу о 21.00, а також 25 лютого о 2-й та 5-й годині.
До ремонтних робіт було залучено аварійні бригади комунальних підприємств «Харківські теплові мережі» і «Житлокомсервіс», які перейшли на цілодобовий режим роботи. Її координував штаб на чолі з першим заступником міського голови Ігорем Тереховим та прибулі з Києва заступник очільника Мінрегіону Едуард Кругляк і перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.
Станом на 7.00 неділі 25 лютого залишалося без теплопостачання 144 об’єкти житлової та соціально-побутової сфери (відновлено 522) у двох районах міста, а саме: 129 будинків (відновлено 476), 7 дитячих садків (відновлено 14), 5 лікувальних установ (відновлено 9) і 3 школи (відновлено 23), а вже через добу теплопостачання об’єктів соціально-побутової сфери було відновлено в повному обсязі. Температура у квартирах підтримувалася на рівні 15—18 градусів тепла. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України в Харківській області.
У неділю вдалося поступово відновити теплопостачання 70 багатоповерхових житлових будинків, паралельно тривали роботи з відновлення основної теплової магістралі. Опалення в будинках медичного комплексу та будинку дитини було подано ввечері 25 лютого.
На ранок 26 лютого тривало розповітрювання та налагодження внутрішньобудинкових мереж. Про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Євгеній Шахненко.
«Тепло в Немишлянському районі всюди подано, медкомплекс працює у штатному режимі, — запевнив Євгеній Шахненко. — У будинки теплоносій подали, але в різних будівлях по-різному, триває розповітрювання та налагодження роботи внутрішньобудинкових мереж, тому ще не скрізь опалення запрацювало».
На 12 годину 26 лютого у Харкові відновлено теплопостачання в усіх житлових будинках. За словами Євгенія Шахненка, ремонтники на той час уже завершували лагодження тепломереж.
Відновлення теплопостачання соціальних об’єктів Харкова підтвердив під час оперативного штабу ДСНС віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. На час верстання номера теплопостачання не було в 35 житлових будинках. У місті, повідомляє прес-служба урядовця, залишаються розгорнутими 10 пунктів обігріву: 4 стаціонарних у школах та 6 мобільних ДСНС.