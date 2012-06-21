Вибори в Киргизії відклали до весни 2021 року. Таке рішення прийняв парламент, і воно вже затверджено в.о. президента республіки, прем'єром Садиром Жапаровим. Раніше повторні вибори в законодавчий орган Киргизії готувалися провести в останній декаді грудня, а глави держави – в січні.

Формально відкласти вибори в Киргизії вирішили у зв'язку з «політичною, економічною і епідеміологічною ситуацією». Де-факто – через вимоги провести конституційну реформу. Нова влада республіки наполягають на тому, щоб змінити порядок формування парламенту і правила, за якими обирається глава республіки. Уже значно знижені прохідний поріг і сума застави для політичних рухів, що беруть участь у кампанії. Сам же депутатський корпус, як передбачається, буде формуватися не тільки за партійними списками, але і по одномандатних округах.

Що стосується виборів президента, то законодавці планують зняти низку обмежень для потенційних кандидатів. Це, як передбачається, дозволить взяти участь в гонці в тому числі і в.о. президента Садиру Жапарову. Чинне законодавство забороняє йому балотуватися на пост глави держави.

Проведенням конституційної реформи займеться діючий парламент. Він збереже повноваження до літа наступного року. Переважна більшість депутатів за рідкісним винятком виявила бажання працювати цей період безкоштовно, щоб не створювати додаткового навантаження на бюджет.

За деякими даними, конституційна реформа не змінить парламентську форму правління, однак посилить можливості прем'єра одночасно скоротивши президентські повноваження. Разом з тим, висловлюються пропозиції про об'єднання президентської і прем’єрської посад, щоб скоротити витрати на держапарат і позбутися від дублюючих функцій.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»