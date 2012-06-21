В андеркарді боксерського поєдинку Джошуа – Паркер у Кардіффі відбувся бій між російським супертяжем Олександром Повєткіним (34-1, 23 КО) і британцем Девідом Прайсом (22-5, 18 КО). На кону були пояса WBO International і WBA Inter-Continental.
Дострокову перемогу здобув Повєткін. На початку третього раунду Повєткін відправив Прайса в нокдаун, а в кінцівці вже росіянина від падіння на канвас врятували канати, тому рефері відрахував йому нокдаун.
Нокдаун Прайса
Нокдаун Повєткіна
А в п'ятому раунді Повєткін відправив Прайса у важкий нокаут. Після цього на ринг піднялася бригада лікарів, щоб привести британця до тями. Через кілька хвилин Прайс зміг піднятися на ноги.
нокаут Прайса