Інноваційний кампус, який об’єднає IT-фахівців та підприємців, почне незабаром діяти на Харківщині. Унікальний проект презентують на базі Національного технічного університету «ХПІ» у квітні. Після цього розпочнеться будівництво нового університетського простору, яке має завершитися до кінця нинішнього року.
Як розповіли організатори проекту, його мета – створити в Харкові умови, щоб талановиті IT-фахівці, студенти, та підприємці мали повноцінний доступ до знань і ресурсів та розвивали свій бізнес в Україні. Це допоможе підтримувати високий рівень харківських фахівців, впроваджувати передові технології у промисловий сектор регіону і підприємництво. «Серцем» кампуса стане інноваційна освітня програма, розроблена фахівцями UNIT.Factory у співпраці з НТУ «ХПІ», де талановита молодь буде навчатися інформаційних технологій безкоштовно. Також там продовжить свою роботу школа малого і середнього підприємництва, а сучасний коворкінг дасть можливість креативним молодим фахівцям отримати робочі місця, кваліфіковану професійну підтримку бізнесу, безпеку, доступ до знань. Планується, що до фінансування цього соціально-освітнього проекту будуть залучені інвестиції держави, підприємств та місцевого бізнесу.
За словами голови облдержадміністрації Юлії Світличної, Харків – місто університетів, освітній центр України. Це – перевага, яку необхідно постійно примножувати. Саме тому на Харківщині завжди підтримується реалізація інноваційних проектів у сфері освіти. Такі проекти, як інноваційний кампус у НТУ «ХПІ», розширюють можливості для навчання та подальшого працевлаштування молоді, а також створюють умови для об’єднання інтелекту й підприємницьких здібностей і тому мають стати місцем народження перспективних стартапів.