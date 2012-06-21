Базова комплектація позашляховика Suzuki Jimny отримає назву GL. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційній сторінці бренду в соціальній мережі Facebook.
Відзначається, що новинка матиме систему допомоги при старті на підйомі та функцією допомоги при спуску з гори, системою моніторингу тиску в шинах, асистентом екстреного гальмування, а також системою зв'язку з екстреними службами.
Новий позашляховик Suzuki Jimny матиме оригінальну лонжерону раму сходового типу. Довжина автомобіля – 3480 мм, ширина –1645 мм, а висота – 1725 мм. Дорожній просвіт досягає 210 мм.
Місткість багажного відділення позашляховика при складених задніх сидіннях складає 377 л. Новий Suzuki Jimny буде доступний у восьми кольорах, серед яких два розроблені спеціально для цієї моделі.
Позашляховик обладнаний нерозрізними мостами, системою повного приводу і роздаточною коробкою із заниженою передачею.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»