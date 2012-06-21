Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
14 серпня, коли жителька рівненського мікрорайону Тинне Оксана Ляшецька збиралася до церкви святити мед, відчула специфічний запах горілого. Не встигла розібратися, звідки він, як почула в дворі крик сусідського хлопчика: «Тьотю Оксано, ви горите! Подивіться на свій дах!»
Вона терміново викликала пожежних і кинулася до документів. Разом із 16-річним сином Антоном ледве встигли винести їх із хати — самі ж залишилися, в чому були. Пожежні одразу відімкнули електрику та газ. І таки приборкали нахабного червоного півня. Спекотного Маковія повністю згорів не лише дах, а й стеля та стіни з дерев’яними перекриттями.
— Я стояла на згарищі й ридала. Картала себе за те, що не вберегла дім, у який вклали свої добрі серця та працьовиті руки мій дід та батьки. Он я зараз узагалі, вважайте, без роботи, — розпач підступав до пані Оксани. — Та раптом переді мною неначе з-під землі виросли всі сусіди: допоможемо! — сказали твердо, наче відрізали. Приїхав і наш міський депутат Роман Яворський: усе швиденько роздивився, визначив порядок відновних робіт. Затим дав гроші на балки, на шифер, на ліс, оплатив роботу виконроба.
Активна сусідка Юлія Юра-Конончук одразу ж повідомила про пожежу в фейсбук-групі «Наше Тинне» й попросила в земляків допомоги. Це спрацювало миттєво: люди одразу понесли гроші, одяг, засоби гігієни. Збір коштів організували в місцевому магазині. Щедро діляться коштами й добром також жителі Боярки та Вересневого: виявляється, пожежу було видно й там…От тільки треба встигнути все зробити до холодів!
І тут до роботи стали дружні тин ненці і закипіла робота: Іван Гакало, Леонід Горбатюк, Олександр Василець готують дім до повного капітального оновлення. Григорій Гавка власною фурою вже завіз у порізку ліс. А родина Пижикових, у яких троє власних синів, узяла на проживання свого друга Антона. Оксану ж люб’язно прихистила Вікторія Систук… До того ж, лише за три дні вдалося зібрати на відновлення хати понад 100 тисяч гривень. А Оксана Ляшецька пересвідчилася: не залишиться наодинці з бідою.
А з іншими громадами тут готові поділитися досвідом свого он-лайн спілкування. Як бачимо, це безцінний комунікативний ресурс, що робить людей сильнішими.