ДСНС продовжує усувати 4 осередки задимлення, вогнищ загоряння немає. Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.
«Жителям Балаклеї нічого не загрожує. Руйнувань немає, вся інфраструктура міста, ЖКГ, транспорт, заклади освіти та медичної сфери працюють у штатному режимі», – зазначила голова ХОДА Юлія Світлична.
Ситуація в Балаклеї – під контролем. На місці працює пожежна авіація, пожежні розрахунки ЗСУ та ДСНС, 4 пожежних танки, інженерна машина розгородження, пожежні автомобілі та інша техніка.