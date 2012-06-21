Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На будовах Черкащини нині панує пожвавлення. У першу чергу — на об’єктах соціальної інфраструктури, 11 з яких планують реконструювати до жовтня-листопада нинішнього року в межах проєкту Президента «Велике будівництво». Один із таких об’єктів — приміщення Черкаського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Нині триває друга черга ремонтних робіт. Фахівці приступили зокрема до монтажу світлового та звукового обладнання. Всі ремонтні роботи планують завершити до кінця року.
Триває й реконструкція будівлі Чорнобаївського районного спорткомплексу. Там добудовують басейн. Роботи на об’єкті майже завершені. До листопада в області також завершать будівництво п’яти стадіонів — у Кам’янському спортивному комплексі, дитячо-юнацьких спортивних школах у Черкасах та Золотоноші, Черкаській ЗОШ №29 та Жашківській школі №1. У Жашкові, Тальному, Чигирині та Черкасах завершується й ремонт чотирьох шкіл — тут вставляють нові вікна, замінюють покрівлю, утеплюють фасади.
А в селі Дмитрушки Уманського району вже чекає відкриття нова медична амбулаторія, будівництво якої розпочали ще два роки тому. Її збудували за кошти субвенції з державного бюджету. В області цього року запрацювало вже шість нових амбулаторій.