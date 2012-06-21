Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Об’єктами іноземних вербувальників стали мешканці Києва, Харкова та Львова. Незвані гості прибули до України з метою створення осередку міжнародного терористичного угруповання неонацистів.

Як повідомили в Службі Безпеки України в Харківській області оперативникам вдалося викрити зловмисників та встановити низку фактів, які свідчать про їх незаконну діяльність. Зокрема, вербувальники виготовили відеосюжет, в якому проповідували нацистську ідеологію та закликали громадян України до екстремістських виступів, терактів, вбивств. Сюжет вони намагалися поширювати через учасників спеціалізованих спільнот в соціальних мережах.

Окрім того, вербувальники з метою набуття бойової підготовки робили спроби стати членом українського військового підрозділу, щоб у подальшому використовувати його у своїй підривній діяльності.

За протиправні діяння незваних гостей, відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», видворено з країни з подальшою трирічною забороною на в’їзд в Україну.