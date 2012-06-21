Крадіжки електричної енергії доволі звичне і поки що не викорінене явище, в тому числі на Сумщині. Знаходяться «винахідники», які, навчені основам фізики, вдаються до хитромудрих прийомів із лічильниками, аби лишень ті гальмували показники. Про це днями повідомив сайт АТ «Сумиобленерго», наголосивши, що працівники комерційної дирекції впродовж першого півріччя нинішнього року склали майже 200 актів більш як на мільйон гривень, у яких зафіксовані ті чи інші порушення правил, що регулюють роздрібний ринок електроенергії.
Найчастіше спритники від електрики вдаються до застосування високочастотних випромінювачів, так званих «пушок», які блокують облік кіловат. Увімкнена в розетку, вона загальмовує лічильник, а коли вимикається — останній працює, як і раніше, хоча «зекономлені» кіловати не потрапляють до платіжки.
Але так відбувається тільки на перший погляд. У колективі енергетиків є служба енергетичного аудиту, яка більш професійна за домашніх винахідників. Факт крадіжки швидко встановлюється, фіксується і отримує відповідні штрафні санкції. Як правило, подібна економія стає збитковою для її ініціаторів, бо штрафи не вдається гальмувати жодними приладами чи прийомами.